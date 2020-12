Gracias a Facebook y YouTube, un reciente video se ha vuelto tendencia en varias partes del mundo. Se trata del inesperado comportamiento que tuvo un perro de raza rottweiler mientras su dueño trataba de cepillarle sus dientes.

El enorme can fue captado mientras le hacían una minuciosa limpieza bucal y sus gruñidos no dejaron de cesar durante todo el proceso de higiene. “Bear es un gruñón que se está ganando el cariño de todos en TikTok con su comportamiento”, señaló el propietario de este can, según señala la página ViralHog.

Tal como se aprecia en las imágenes, el cuidador de este ‘travieso’ animal trata de hablarle mientras lava su dentadura, con el fin de proporcionarle tranquilidad; sin embargo, la mascota no deja de mostrar su ‘molestia’ por el cepillo en sus dientes.

Miles de usuarios en Facebook llenaron de ‘me gusta’ esta publicación, además de dejar divertidos comentarios. “Mi pitbull hacía eso cuando utilizaba la secadora para secar su pelaje, es muy divertido verlos”, “Se parece al sonido de una motocicleta, se oye tierno al mismo tiempo”, dijeron algunos internautas sobre esta singular escena.