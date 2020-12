Google Maps: así luce el lugar donde Charlie Sheen filmó Two and a half men

Las cámaras satelitales de Google Maps han dejado sorprendidos a miles de cibernautas, especialmente a los fanáticos de la aclamada serie de televisión Two and a half men, puesto que estos modernos equipos de navegación virtual encontraron una de las locaciones que fueron mostradas en esta producción de la Warner Bros, que contó con la actuación de Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones y Conchata Ferrell.

Two and a half men o Dos hombres y medio cuenta la vida de Charlie Harper, un joven músico y creador de jingles para comerciales quien tiene una casa de playa en Malibú. Su hermano Alan Harper se divorciará de su esposa y vendrá a vivir junto a él y su hijo Jake. Los tres serán parte de una serie de enredos en este paradisíaco lugar.

La historia de esta serie de televisión tuvo tanta fama que contó con un total de 262 capítulos en un total de doce temporadas. Si bien el protagonista fue Charlie Sheen, este fue despedido luego de la octava temporada y reemplazado por Ashton Kutcher, quien estaría por unas cuantas temporadas más hasta que se decidió cancelar el show.

Uno de los más fervientes fans de esta serie quiso conocer dónde queda ubicada exactamente la casa de playa que se mostró en Two and a half men y utilizó Google Maps para encontrarla. Al hacerlo, se llevó una gran sorpresa.

Como podrás notar en las imágenes captadas por Google Maps, el tramo de casas que se muestran en la serie de Warner Bros está ubicada en la cuadra 230000 de Maliby Colony Road, al oeste del Malibu Pier, en la ciudad de California, en Estados Unidos.

Si bien la mayoría de escenas de Two and a half men se grabó en los estudios de Warner Bros, las tomas exteriores fueron filmadas en dicho lugar. Si deseas ver las imágenes logradas con Google Maps, no dudes en revisar la galería superior.