Un video viral de YouTube ha causado gran impresión en miles de usuarios de la plataforma, debido al insólito encuentro que tuvo un turista con unos linces en Alaska, Estados Unidos. El hombre no dejó pasar este momento y grabó todo su viaje.

“Por un momento pensé que estos linces, que me miraban como presa, me atacarían en cualquier momento. No sé si es suerte o destino, pero sigo vivo”, detalló el sujeto que grabó el video viral, que ha causado gran sensación en las redes sociales.

Según algunos detalles en la publicación, el video ha sido compartido a través del canal Rumble Viral de YouTube, donde más de 19.000 usuarios de países como México, Estados Unidos, España y otros más han podido apreciar el peligroso encuentro entre un humano y unas fieras salvajes.

Finalmente, el hombre pasó a pocos metros de distancia de los animales sin que estos lo atacaran. Aquí te compartimos el video de YouTube.