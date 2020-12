Un video compartido en Facebook y TikTok se ha vuelto viral y ha provocado risas en miles de usuarios, debido a que en estas imágenes se ve la curiosa conducta que tuvo un perrito al notar que su dueña tenía una enorme torta de cumpleaños.

El travieso can no resistió y quiso darle una probada, por lo que le ‘pidió’ a su dueña que le invite un poco de una forma bastante peculiar. La escena que protagonizaron juntos ha causado todo tipo de reacciones y se hizo tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

El divertido episodio fue registrado por el esposo de la dueña de la mascota, quien se percató del inesperado comportamiento del can cuando notó que su propietaria destapaba una enorme torta hecha de chantillí y chocolate.

Como se puede ver en las imágenes, las cuales lograron superar las 75.000 reproducciones en Facebook y TikTok, el perro de raza rottweiler se sentó sobre una silla y esperó atentamente a que su dueña retire el empaque de su pastel y le dé una gran tajada. El animal la mira fijamente y espera ansioso poder probar el postre.

Si bien en el video se puede ver que la joven propietaria le menciona al can que era su cumpleaños y no de él, este no pierde las esperanzas y al final recibió una probada de chantillí que ella misma le dio en su hocico.

“Miren la carita que pone para que le invites”, “cómo decirle que no si pone esa carita”, “como a todos les gusta el dulce, se nota que quería probar un poco”, “pobre, es un muy poco lo que le diste, espero que luego le hayas invitado de tu torta”, fueron algunos de los comentarios registrados en dicho video, el cual sirvió para que otros usuarios compartan sus experiencias con sus respectivas mascotas.