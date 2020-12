La reacción de una perrita al volver a ver a su dueño luego de cuatro meses de estar separados ha conmovido a miles de usuarios de las redes sociales. El clip compartido a través de YouTube ha logrado convertirse en viral a los pocos días de su publicación.

En las imágenes se visualizó a la perrita llamada Sophie mover muy alegremente la cola mientras esperaba que alguien le abra la puerta. De inmediato, su propietario ingresó a la habitación y el can se paró en dos patas para saludarlo de una forma muy efusiva.

El animal no pudo contener las emociones ante el inesperado reencuentro como se vio en el video de YouTube.

“¡Bienvenido a casa! Mi hijo estuvo estudiando fuera durante cuatro meses. Ahora está de vacaciones y diría que Sophie lo extrañó mucho”, escribió la autora del video publicado en el portal de Reddit.

Los usuarios de las redes sociales se conmovieron ante la tierna reacción de la can y muchos compartieron en los comentarios sus propias experiencias de reencuentros con sus perros.

“En muchos sentidos, me alegro de que las mascotas no puedan hablar. Me volvería loco por completo, pero me encantaría poder explicarles que solo voy a hacer la compra y que volveré pronto. No los voy a dejar para siempre”, “Estoy bastante seguro de que el perro de mis padres piensa esto cada vez que alguien desaparece durante 10 minutos”, “Los videos de perros reuniéndose con sus humanos siempre me hacen llorar. Tanta pureza”, fueron algunos mensajes en YouTube.

Unas imágenes similares fueron publicadas en dicha red social. Un perro bull terrier vio que sus dueños habían llegado a casa y, muy emocionado, fue hacia ellos para darles una cálida bienvenida. Toda la tierna escena fue grabada y posteriormente compartida en redes sociales.