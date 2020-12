Un cómico video de TikTok se ha vuelto viral en los últimos días. ¿La razón? Una mujer grabó a su perro mientras este hacía un ‘berrinche’ para no tomar su medicina. Las imágenes han alcanzado miles de reproducciones.

Alessandra Zamudio publicó hace una semana en su cuenta de TikTok un clip con el que intentaba dar a conocer que su mascota ya había aprendido a recibir su jarabe para el dolor de estómago.

Sin embargo, el can la sorprendió con su reacción, ya que no aceptó tomar su medicina y, por el contrario, lanzó fuertes gruñidos para demostrar que no estaba de acuerdo.

Entre risas, la dueña del animal lo persiguió con una cuchara que contenía la dosis y le pidió repetidas veces a su ‘amigo’ que se la tome, pero todo su esfuerzo fue en vano.

Esta graciosa escena despertó la risa de miles de usuarios, quienes no dudaron en comentar sobre la ‘decepción’ que se llevó Alessandra al querer presumir el buen comportamiento de su perro para acabar demostrando lo contrario.

Más de 7.000 ‘me gusta’ es lo que ha conseguido esta publicación de TikTok, además de las miles de reproducciones que la han colocado como tendencia en la plataforma.