Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Esa frase quedó ratificada por un joven que cumplió su sueño de estudiar una carrera gracias a la generosidad de un hombre que caminaba por un parque. La historia fue publicada en Facebook.

Se trata de Renilson Nunes, un joven que nunca perdió la ilusión de poder estudiar una carrera. El hombre se desempeña como vendedor de helados en su natal São Luís, Maranhão, al norte de Brasil, pero desde luego quiso convertirse en un profesional.

Cada vez que Renilson estaba en sus jornadas de trabajo, se tomaba algunos minutos del día para estudiar sobre la carrera que más lo apasiona desde pequeño: ser un buen policía. Es por ello, que el muchacho solía estudiar con un libro viejo y desactualizado que le regaló un amigo, como muestran unas fotografías publicada en Facebook.

Cuando Nunes descansaba en una banca del parque y aprovechaba para repasar el texto, tuvo un encuentro con un policía que se sorprendió al verlo.

“Al principio, incluso, pensé que era un catálogo de paletas, pero cuando me acerqué me di cuenta de que era un libro abarrotado, bastante deteriorado, sucio y muy desactualizado. Me dijo que consiguió el material en forma de donación de un amigo”, afirmó el teniente Arraes, del noveno Batallón de Policía Militar de dicha ciudad.

Pese al no tener los medios económicos para postular a la Policía, Renilson no dejó que sus sueños se vean truncados, y se preparaba para aplicar a un concurso dentro del cuerpo de seguridad y, con ello, poder iniciar una carrera como uniformado.

El teniente Arraez se comprometió a pagar los estudios de Renilson, quien se encuentra sumamente agradecido.

“No esperaba que todo esto sucediera en mi vida. Fue una sorpresa. Estoy muy feliz. Ya le he agradecido mucho por esta actitud hacia mí”, comentó el futuro policía en el video de Facebook.