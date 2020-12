Hace un par de meses, Felicity Holling, de 69 años, salvó la vida de un perro que estaba en graves condiciones de salud y le ofreció un nuevo hogar. Con el paso del tiempo, este animal se ha convertido en su único compañero mientras permanece en cuarentena. Su emotiva historia se volvió tendencia en Facebook.

En las calles de Rumania, este can llamado Reuben deambulaba en busca de comida y agua. Su estado era crítico y corría un grave peligro de morir. Luego de que una organización benéfica lo lleve a un albergue, esta mujer llegó a su vida para adoptarlo.

La señora Holling vivía sola, por lo que estaba en busca de una mascota que le hiciera compañía en sus días. Cuando conoció a Reuben fue “amor a primera vista”, según conto la mujer para Daily Mail.

Conoce más detalles sobre esta conmovedora historia. Foto: Facebook

Poco después de llevarlo a su casa, las medidas de aislamiento por la expansión del coronavirus obligaron a esta mujer de avanzada edad a permanecer en casa. Para su buena suerte, ya contaba con el animal que no la dejaría sola.

“A pesar de todo lo que ha pasado, es tan cariñoso y confiado. Todo lo que quiere hacer es abrazarme y jugar. Reuben me ha mantenido alerta durante todo el encierro. No sé qué haría sin él”, comenta la emocionada ‘mamá’ de este can.

Esta conmovedora historia de amistad se volvió viral en varias redes sociales, principalmente en Facebook, pues allí se han compartido diversas fotografías que revelan el gran cariño que ambos se tienen.