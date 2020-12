Un final feliz. El pasado 8 de noviembre, June Rountree y su esposo se percataron de que su perrita había desaparecido cuando fueron al patio trasero de su casa y no estaba. De inmediato, recorrieron el vecindario para dar con su paradero, pero no pudieron ubicarla. Unas semanas después, su historia dio un giro inesperado al reencontrarse con su adorable mascota de una forma inexplicable. La historia se compartió en Facebook.

La mujer de 60 años, contó con la ayuda de sus familiares para hallar a su ‘engreída’, bautizada con el nombre de Abby -de color negro y manchas blancas- por las calles de Dothan, Alabama, en Estados Unidos. Ella nunca perdió las esperanzas de volver a verla pese a que pasaron muchos días de búsqueda.

June trabaja como cajera en el establecimiento llamado Walmart desde hace unos años. El último 28 de noviembre, cumplió con su horario habitual, no obstante, unos gritos la interrumpieron y se enteró de que un animal había ingresado a escondidas. Sus compañeros intentaron atraparlo al seguirlo por todos los pasillos.

Fue entonces que ella reconoció que se trataba de Abby, por lo que gritó fuerte para atraer su atención. “La llamé por su nombre y de inmediato respondió, ella se acercó, me incliné y la abracé. Los sentimientos me ganaron, no podía hablar, estaba en shock y no podía creerlo”, expresó a un medio local.

Ambas se emocionaron y protagonizaron una emotiva escena que conmovió las personas en el lugar, quienes les tomaron unas fotografías. La mujer no sabía cómo la perrita había llegado hasta su trabajo, que queda a unas 1.5 millas de distancia de su vivienda.

Además, notó que su querida mascota tenía una buena apariencia, pues habría recibido la ayuda de alguien durante el tiempo que estuvo desaparecida. Abby retornó a su hogar, donde vive feliz con su familia y su ‘hermana’. Este tierno hecho se volvió tendencia rápidamente en Facebook al ser divulgado por una amiga de Rountree.