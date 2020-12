Una mujer conducía por una carretera rural en Grecia cuando vio por su espejo retrovisor que un pequeño perrito la seguía. Al parecer, el objetivo de la mascota era que la conductora lo suba a su camioneta y le dé un hogar. El video fue compartido a través de YouTube.

Valia Orfanidou contó que un pequeño cachorro blanco y negro saltó de los arbustos y comenzó a correr detrás de su automóvil.

“Mis pensamientos fueron, ‘Oh no, otro. Las calles aquí son como un refugio de admisión abierta. Cualquiera que ya no quiera a su perro lo deja en la calle, no hay otra opción”, comentó Valia.

Valia es una mujer que cría y rescata perros en su país y detalla sus experiencias diarias en su blog The Orphan Pet. Al ver al pequeño cachorro correr en plena carretera sabía que no podía dejar al indefenso can mezcla de pastor en medio de la nada, así que detuvo su auto y trató de convencerlo de que entrara.

“Cuando me detuve, se escondió debajo de las ruedas del coche. Cada vez que me acercaba, él se escondía, y cuando retrocedía unos pasos, salía de su escondite y me ladraba como si estuviera tratando de decir algo”, agregó la mujer en YouTube.

Después de unos 10 minutos de jugar al escondite con el cachorro, ella pudo agarrarlo y colocarlo en el asiento trasero del auto, donde comenzó a mover la cola con alegría. Tras ganarse su confianza, lo trasladó a un veterinario para realízale un chequeo y sorprendentemente el animal estaba en perfectas condiciones de salud.

Ahora, en un amoroso hogar de acogida en Atenas, el cachorro bautizado como Bandit crece rápidamente con el cuidado adecuado, según señaló Orfanidou en su video de YouTube.