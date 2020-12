Los videos de animales se han convertido en los preferidos de miles de usuarios de las redes sociales por sus hilarantes comportamientos que sacan más de una sonrisa a los seguidores. En esta ocasión, unas escenas protagonizadas por un perro de raza bulldog y compartidas a través de YouTube no ha sido la excepción.

Como se logra ver en la grabación, el animal bautizado como Reg se encuentra en el segundo piso de su casa y al parecer, encontró una forma fácil, y sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, para bajar los escalones.

El can se coloca con las patas estiradas sobre las escalinatas y se inclina hacia abajo. Segundos después, se le ve deslizándose en los escalones. El descenso no tardó mucho y una vez abajo, sin haber gastado una gota de energía se levanta y sigue tranquilamente su camino.

Graham, como se llama el propietario del perezoso can, no dudó en grabar el preciso momento y lo compartió en su cuenta de YouTube. El video no tardó en volverse viral por lo divertido de la situación.

Videos como el publicado por Graham en la popular red social hay miles, unos más hilarantes que otros, sobre todo cuando tienen como estrella central a los animales. Un pug también sacó más de una sonrisa a los cibernautas por su peculiar forma de bajar las escaleras.

“Mi mascota siempre está imitando todo lo que hace mi familia y, probablemente, copió a mi hijo al bajar las escaleras. Es muy gracioso verlo”, indicó el joven, quien grabó el video viral que ha causado gran sensación en Facebook y otras redes sociales.