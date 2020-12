Un video viral de YouTube ha causado gran sensación en miles de usuarios de la plataforma, debido a la insólita reacción que tuvo una perrita al adoptar a 8 pequeños cachorros que fueron abandonados fuera de la casa de su amo.

A través del canal El Dodo de YouTube el clip, que cuenta con 12.000 reproducciones, difundió el conmovedor encuentro de la mamá perruna con los pequeños cachorros. El dueño quedó impresionado al ver la reacción que tuvo su mascota al alimentar a los otros animales.

Según algunos detalles en la publicación del video viral, el joven se ha convertido en un ángel para los animales de la calle. Las personas que no pueden criar a sus mascotas, los abandonan en la puerta de la casa del protagonista del clip, ya que saben que él cuidará de todos.

“Cuando no tiene un lugar a dónde ir, yo cuido de ellos”, dijo. “Estos cachorros con la hembra me dejaron fascinado, es la primera vez que me encuentro con una escena así”, comentó el autor del video viral que ha causado gran sensación en YouTube.