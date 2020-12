Miles de usuarios de TikTok han quedado conmovidos luego de presenciar la peculiar ‘discusión’ que tuvieron dos perritos al conocerse en la sala de su hogar. La dueña de los animales quiso presentarle a su mascota mayor a la perrita que acababa de adoptar, sin imaginar que los animales tendrían un acalorado encuentro.

Angie Morales, la autora de este clip viral en TikTok, deseaba que su perro no estuviera solo en casa cuando ella saliera, por lo que no dudó en conseguirle una pequeña compañera. Sin embargo, nunca pensó que el can se enfurecería al ver que la nueva miembro de la familia le insistiría para jugar.

Como se puede apreciar en las imágenes, que superaron las 100.000 reproducciones en TikTok, la joven colocó una cámara e intentó registrar el primer encuentro entre sus dos macotas. En las imágenes, se puede ver que la perrita intentó jugar con su nuevo ‘compañero’, pero este no tenía ‘buen humor’.

En otra parte del mismo video viral, se puede ver que la cachorra empieza a ladrarle al enorme can, pero no obtuvo una buena respuesta. Y es que el perro mayor le ladró con fuerza y la asustó por completo.

Sin embargo, para alegría de miles de usuarios de TikTok, luego de este acalorado incidente, ambos animales se han vuelto inseparables y ahora son protagonistas de los más amorosos videos. La dueña de los animales se ha encargado de compartir estos videos y son todo un éxito. Si deseas ver más aventuras de esta curiosa pareja de perritos, solo debes buscarlos como @angiemorales4131.