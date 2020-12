Diciembre es el mes preferido de miles de personas, porque emergen en el espíritu navideño. También es la época en la que más videos con curiosidades familiares se publican en las diferentes redes sociales como sucedió hace unos días en TikTok.

Un clip compartido a través de la famosa red social ha enternecido a miles de usuarios y ha dado la vuelta al mundo, pues muestra a un bebé, su hermano y a su padre realizar una coreografía al ritmo de “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas”.

Michael Tovar, ciudadano de Minnesota (Estados Unidos) publicó la grabación de solo 10 segundos en sus redes sociales, y después de seis horas ya había acumulado más de 65.000 ‘me gusta’ y 330.000 reproducciones en TikTok.

“De 847 seguidores y 9.427 ‘likes’ a 12.4K seguidores y 1 millón de likes”, escribió Tovar en su cuenta de TikTok, aunque probablemente todo se deba al adorable bebé que se roba el show con sus curiosos movimientos frente a la cámara y opaca la coreografía de sus familiares.

Michael y sus hijos, Stiles y Silen, comienzan a dar unos pasos, pero en cuanto el bebé ve a su hermano bailar se contagia de la música e intenta seguir el ritmo, enterneciendo a los cibernautas. Sin lugar a dudas, este será una de las cosas más divertidas que verás en TikTok.

Hace unos meses, una pequeña conquistó a miles de usuarios de Facebook tras aparecer bailando un famoso tema de Bad Bunny junto a su padre. La pequeña niña demostró su gran talento en el baile al generar halagos en las redes sociales llegando hasta países como México, España y Estados Unidos.