Miles de usuarios de TikTok no han podido evitar reír a carcajadas luego de presenciar un video en el que se logró registrar la increíble reacción que tuvo un perrito ‘egoísta’ que no deseaba compartir su comida con su ‘hermano’.

La dueña de las mascotas le dio un buen trozo de yuca a uno de sus canes y este se disponía a comerla con emoción, cuando de pronto notó que su compañero perruno intentaba saborear de tan apetitoso alimento. Es en este momento que el animal de raza golden retriever le hizo notar su fastidio por dicho comportamiento.

Como podrás notar en el video que logró superar siete millones de reproducciones en TikTok, el gracioso can estaba degustando de la enorme verdura que su dueña le dio para comer y tan pronto vio que su ‘hermano’ se acercó para morder un pedazo, el can empezó a gruñir y no dudó en mostrarle sus dientes como una señal de amenaza.

La curiosa escena que protagonizaron ambos canes no pasó desapercibida en TikTok y se hizo viral en poco tiempo, ya que miles de usuarios le recomendaron a la dueña de la mascota que les de alimento a ambos para que no vuelva a ocurrir esta situación.

“Pobrecito, el otro solo debe conformarse con las migas”, “Debes darle uno para cada uno, cosa que así no se pelean”, “Eso no se hace, debiste darle al otro también”, fueron algunos de los comentarios registrados en este video, el cual es parte de una serie de clips virales de TikTok en los que se muestran a estos simpáticos canes comiendo todo tipo de verduras y alimentos frente a una cámara.