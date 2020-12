Un amante de la música. Un joven compartió un video viral en su cuenta de TikTok donde reveló el preciso momento en que su perro lo fue a buscar hasta su patio trasero, debido a que este había escuchado a lo lejos su interpretación junto a una kalimba.

Al parecer, el can descansaba en el interior de su vivienda cuando el sonido de su canción favorita llamada “Here comes the sun” de la agrupación The Beatles comenzó a oírse por los alrededores. De inmediato, se paró con la intención de estar junto a su cuidador.

Entretanto, el muchacho sacó su celular al notar la presencia de su ‘engreído’ que se colocó frente a él, para poder grabarlo. Luego de unos segundos, este se sentó y no lo dejaba de mirar porque disfrutaba de la melodía.

Al finalizar la música, el animal recibió unas amorosas caricias por parte de su amo como agradecimiento por apreciar su improvisado espectáculo con su pequeño instrumento. Estas tiernas imágenes alcanzaron más de 1.500 reproducciones que lo volvieron tendencia tras divulgarse en TikTok.