Nuevamente, TikTok ha servido como una plataforma para difundir los hechos más emotivos que ocurren día a día. En esta ocasión, un joven compartió imágenes del momento en el que encuentra a un indefenso cachorro callejero atorado bajo una reja, sin que alguien pueda ayudarlo.

Gustavo Betancourt iba caminando por las calles cuando se percató de que el pequeño perro no podía salir de la reja. El can lloraba ‘pidiendo’ auxilio y este muchacho no dudó en rescatarlo.

Luego de sacarlo de los fierros, fue por un poco de comida y se la llevó hasta el refugio, donde lo acompañaba otro can más grande. Se quedó con estos un rato y les brindó unas cuantas caricias. Los animales respondieron a su gesto con un tierno comportamiento y esta escena se volvió tendencia en TikTok.

Con cerca de un millón y medio de reproducciones, este video se ha convertido en uno de los más populares de esta plataforma. Además, usuarios de varias partes del mundo llenaron de halagos a este muchacho por detener su camino y ayudar a un indefenso animal.

“Qué bueno que todavía hay personas que se detienen a ayudar a los animalitos que más lo necesitan”, “No sé si esté bien grabar cada acto, pero qué bueno poder ver a un perrito recibiendo ayuda”, escribieron los emocionados cibernautas sobre este video viral.