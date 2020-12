La tierna historia de un perrito que nació con ‘hocico leporino’ ha cautivado los corazones de miles de usuarios de Facebook y otras redes sociales. El cachorro llamado Joaquín es ‘gerente’ de un refugio de animales y, a pesar de tener algunos problemas médicos, es una mascota feliz.

El paladar hendido o labio leporino no solo afecta a los humanos. Los animales como Joaquín también pueden tener esta afección, la cual provoca dificultades respiratorias, incapacidad de succionar la leche de su madre y problemas para la alimentación.

La alegría de la mascota es contagiosa y, desde que publicaron algunas fotografías suyas en la página de Facebook Huellitas Paraguay, ha llamado la atención de miles.

La misión de Joaquín al frente del albergue de mascotas es instar a las personas a que adopten y les brinden una oportunidad a sus ‘hermanos’ perrunos. Junto a él viven otros 20 perros que no pierden la esperanza de encontrar un hogar.

Joaquín también es un can con discapacidad visual al 100% en su ojo izquierdo y en un 50% del derecho. Él está feliz de vivir con sus madres en el refugio, pero espera que las personas se animen a adoptar en vez de comprar animales, ya que muchas veces son víctimas de inescrupulosos comerciantes que lucran con ellos.

“Mi mami me dice que soy hermoso y yo le creo. En el centro tenemos perros que vienen muy maltratados, a veces veo a mi mami muy triste porque la superan algunas situaciones. No es fácil, por eso me encargo de mantener el orden en el lugar, les enseñó a los que llegan las reglas de la casa, cómo jugar y sobre todo a ser buenos chicos. Mi mami siempre dice que tengo un don especial, que soy muy empático en especial con los cachorros enfermos”, escribió el refugio en su cuenta de Facebook.