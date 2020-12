Unas impactantes imágenes han dejado sorprendidos a miles de usuarios de las redes sociales como YouTube debido a que mostraron el preciso instante en que un perro de raza chihuahua se enfrentó a un enorme oso que invadió un tranquilo vecindario en una calle de Monterrey (México).

El ejemplar de color marrón caminaba tranquilamente por la colonia Lomas de Satélite en busca de comida en los tachos de basura, cuando fue visto por el pequeño perrito que comenzó a ladrar con el propósito de hacer que el plantígrado se retire del lugar.

No contento con los ladridos, el furioso perrito intentó morderle la cola a la fiera e hizo que esta ‘salte’ del susto. Sin embargo, el can no salió lastimado a pesar de la diferencia de tamaños, como quedó registrada en las imágenes de YouTube.

El impresionante clip de los dramáticos hechos se volvió viral en internet en cuestión de horas.

Según los vecinos del lugar, no es novedad ver a un oso merodear en las calles de Nuevo León. Desde hace ya tiempo estos avistamientos se han vuelvo mucho más frecuentes debido a que el desarrollo urbano ha reducido y afectado su hábitat.

El clip de YouTube ha demostrado una vez más que el perro es el mejor amigo del hombre, ya que el pequeño chihuahua evitó que el oso haga daño a algún transeúnte.

Usuarios comentaron las impactantes escenas y aplaudieron la valentía del perrito. Sin embargo, hubo otros que criticaron la irresponsabilidad de los dueños al dejarlo salir, ya que el oso pudo haberle hecho mucho daño.