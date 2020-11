En ocasiones, la falta de preparación para rendir una evaluación puede tentar a algunos alumnos a realizar trampas para aprobar una materia. Debido a que es una práctica prohibida, un profesor dio una lección a sus alumnos que nunca olvidarán en sus vidas. La historia es viral en YouTube.

El docente universitario envió una gran carpeta de presentaciones dentro del temario para ayudarlos a revisar la asignatura a pocos días de la prueba. Lo que no podían creer era que su maestro les había enviado ‘por equivocación’ una carpeta con las respuestas del examen.

Como se puede ver en el clip viral de YouTube, el archivo estaba etiquetado como Respuestas de exámenes. No para estudiantes, que parecía haberse adjuntado por error.

En el momento, los alumnos festejaron y se sintieron aliviados al pensar que podían aprobar con facilidad la materia. No obstante, grande fue su sorpresa cuando al abrir la carpeta no había ninguna respuesta, sino que los llevaba a un video de YouTube el cual inmediatamente comenzaba a sonar el famoso tema de Rick Astley, “Never Gonna Give You Up” (“Nunca te des por vencido”).

La divertida y aleccionadora historia ha dado la vuelta al mundo causando sensación en las redes sociales. A los usuarios les encantó el sentido del humor del docente. Incluso, uno de ellos se atrevió a escribir: “Quiero ir a la universidad para convertirme en profesor solo para poder hacer esto”.