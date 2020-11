Lorenzo Guerra: el ‘Descocao’ que remece YouTube con sus locuras

Por: Alejandro Aguilar Bustamante

Piura no lo vio nacer, pero lo acogió desde que era un niño. La ‘Ciudad de la hospitalidad’ vio crecer a Lorenzo Guerra Muro (24) profesionalmente y fue testigo de cada uno de sus pasos desde que emprendió su canal ‘Descocaos TV’ en YouTube.

El joven, oriundo de Lima, se siente muy tranquilo y a gusto en la tierra de los algarrobos, chifles y tamalitos verdes. Además, es en dicho lugar donde superó los 320.000 suscriptores en su canal de YouTube a base de esfuerzo y persistencia. En esta nota, confesó cómo comenzó en el mundo digital, su cambio de contenidos durante la pandemia, sus planes, entre otros temas.

El nacimiento

Él mencionó que siempre le gustó hacer videos, pero reveló que hace siete años era complicado poseer una cámara, hasta que una amiga le prestó una. “Sin embargo, solo grabé tres clips porque ella se la llevó”, recordó con mucha nostalgia.

Tras varios tropiezos, el 6 de noviembre del 2016, dio el primer paso y creó ‘Descocao TV’. El nombre se debe al apodo que sus compañeros de trabajo le pusieron cuando laboraba en una discoteca, pues reveló que le gustaba hacer locuras.

Pese a que, en un principio, solo sus amigos eran sus únicos seguidores, jamás se aburrió ni pensó en abandonar su afición. “Yo siempre he pensado que una forma de expresar lo que yo sentía era estar en las redes sociales”, agregó.

El contenido

Los primeros videos de Lorenzo Guerra trataban sobre bromas pesadas a los transeúntes. No obstante, reveló que no lo volvería a hacer, porque esa etapa de su vida ya pasó. “Ya tengo 24 años y no va. Puedo hacerlo con mis amigos, pero no lo volvería a grabar con gente que no conozco”, agregó.

En el 2019, su contenido se modificó y el youtuber incorporó la sección ‘Pongo a prueba’. Estos tipos de clips tenían como objetivo ver la honestidad de las personas que contratas para un servicio. Por ejemplo, con los técnicos de celulares y computadoras. El joven mencionó que en el futuro planea seguir por el mismo camino, pero con “los comerciales que vemos en la televisión y enfocado a los productos”.

El boom del ‘Tío Lenguao’

La llegada del coronavirus al país significó un gran cambio para el ‘Descocao’. “En la pandemia, yo no podía salir a los exteriores a grabar lo de siempre, así que filmé videos sobre tours de mi casa o acerca de mis perros. No obstante, mientras iban incrementando los días de cuarentena, se me acababan las ideas”, mencionó.

“En Instagram, unos seguidores me comentaron que filme a mi papá cocinando. Entonces, le comuniqué a mi padre y él aceptó. Las vistas subieron en mi canal gracias al Tío Lenguado”, agregó

Tal como vemos en sus videos, el señor Carlos prepara comidas típicas del país, ya sea ceviche, ají de gallina, cau cau de pota, lomo saltado de pescado, entre otros potajes, y siempre de manera económica. El progenitor de Lorenzo se volvió muy popular en redes.

Los planes de Lorenzo

Él estudia Administración de Empresas en la Universidad de Piura, y pese a que aún le faltan ciclos para terminar la carrera, planea su futuro.

“Mi proyecto es abrir un restaurante a mi papá en distintas sedes. Emprender un taller de accesorios para motos y una tienda de los productos que quiero comprar acá, pero que siempre tengo que pedirlos a Lima. Lo haría, pero por placer mío y no por ganar dinero”, explicó.

Asimismo, el joven confesó que está desarrollando una página web, y muy pronto se lo comunicará a sus fanáticos. “Es una sorpresa, no haré spoiler acerca de eso. Ya lo sabrán”, agregó.

El cariño para sus seguidores

Los seguidores son muy importantes para él y, por eso, asegura que nunca se niega a tomarse una foto con ellos o a mandarles un saludo. “Yo, por ellos, como”, añadió.

Además, les envió un emotivo mensaje. “Muchas gracias por la sintonía, por el apoyo. Mi vida sin ellos sería otra. Sigan adelante con sus proyectos, estudios, metas o trabajos. Todo se puede en esta vida”.