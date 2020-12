El accionar de los niños refleja la bondad que muchos adultos han olvidado, sus virtudes surgen de manera espontánea porque aman sin sentir miedo. Su secreto es dar sin esperar nada a cambio, como sucedió con un pequeño cuya historia se volvió viral en Facebook al donar el dinero recibido por su cumpleaños a los más necesitados.

Dylan es un pequeño que a sus cortos 7 años solo sabe brindar amor y ser solidario con los más necesitados. Es por ello que, al no celebrar su cumpleaños por la prohibición de reuniones ante la COVID-19, sus familiares solo en enviaron dinero como regalo.

El chiquillo no había pensado en nada interesante en qué gastar su dinero hasta que recordó que hay muchas personas que la pasan mal durante esta crisis sanitaria y decidió donar todo lo que recibió como regalo a los desfavorecidos.

Aprovechó el Día de Acción de Gracias para darle la mano a las personas que viven con estrechez económica en su localidad y que habían sido afectadas por las circunstancias del destino.

“Mi abuela y todos me dieron dinero para mi cumpleaños y no sabía en qué usarlo. Pensé en usarlo para las personas sin hogar”, dijo. Cuando le preguntaron de dónde nació tanta bondad en un niño tan pequeño, respondió: “Porque Dios me hizo así”.

“Hace dos semanas, cuando el maestro les preguntó a los niños qué iban a hacer para el Día de Acción de Gracias, dijo que quería usar el dinero de su cumpleaños para alimentar a los desamparados”, comentó su padre Irwin en su cuenta de Facebook.

La iniciativa motivó a los docentes a sumarse a la causa y entre todos completaron 50 ‘bolsas solidarias’ que fueron entregadas con insumos para personas con carencias económicas.

Incluían tapabocas, jabón en barra y de manos, afeitadora, agua, loción y una golosina. Todo esto fue acompañado de un mensaje escrito que decía: “¡Tú importas. Dios los bendiga!”.

La historia del pequeño Dylan ha conmovido a los miles de usuarios de Facebook quienes le enviaron sus mejores deseos por su buen corazón y esperan que su bondad lo haga llegar muy lejos.