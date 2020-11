Los retos visuales se han vuelto populares en Facebook y otras redes sociales para entretener a las familias durante la difícil situación de la pandemia del coronavirus. Ahora un nuevo challenge promete hacerte pasar apuros a los usuarios que intenten solucionarlo.

El divertido juego presenta una imagen de las siluetas de 50 parejas viéndose detenidamente; sin embargo, una de ellas es diferente por un pequeño detalle. Tu misión es encontrarla en solo 15 segundos.

Antes de iniciar te recomendamos concentrarte y prestar toda tu atención a lo que perciben tus ojos, pues muy pocos internautas han podido lograr hallar la respuesta en el tiempo estimado.

¿Puedes ver a la pareja diferente en solo 15 segundos?

Si has llegado hasta aquí probablemente aún no has resuelto el desafío, así que te daremos una pista. En la silueta que buscas el hombre está besando a la mujer en la frente.

Esperemos que con esta ayuda se te sea más fácil hallar a la pareja, pero en caso quieras conocer la respuesta, puedes visitar nuestra galería de arriba. En la última foto sabrás la solución a este difícil reto viral de Facebook.