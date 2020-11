No cabe duda que los animales nos asombran con su fidelidad y gran amor que sienten hacia sus propietarios. Un ejemplo de ellos es un perrito que no dudó en seguir a su dueño hasta el hospital, pues el hombre tuvo un infarto mientras paseaba con su mascota. El video es viral en YouTube.

Unas imágenes muestran el preciso instante en que un can aprovechó la distracción del enfermero para subir a la ambulancia que trasladaba a su amo a un centro de salud tras presentar un mal cardiaco.

Un hombre que transitaba por el lugar grabó con su teléfono celular el tierno momento y lo compartió en su cuenta de YouTube. Anderson Bahi, de Uruguayana, Brasil, conducía en coche a su casa cuando se encontró con una escena de amor leal que difícilmente podrá olvidar.

En el clip se ve al can saltando sobre el parachoques trasero de una ambulancia, en un intento de seguir a su dueño enfermo hacia el hospital. Al subir al vehículo del SAMU, el can se colocó al lado de su propietario. Afortunadamente, los paramédicos no lo echaron de la unidad y le permitieron continuar con su viaje.

El perrito se hizo viral en redes sociales tras la publicación del clip en YouTube. Su gran fidelidad hizo recordar la conmovedora historia de Hachiko. Sin embargo, no se conoce si se reunió con su familia o esperó en los exteriores del nosocomio a la salida de su dueño.