Así como en las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de travesuras de las mascotas, esta vez una perrita se volvió viral en TikTok por mostrar todo su ‘enojo’ en la veterinaria. El video de su furiosa reacción ya es tendencia en varias plataformas.

El usuario de TikTok Erick Jermel compartió un clip que muestra a su pequeña mascota en plena ‘rabieta’ por no querer entrar a su bolso de viaje.

Rubí, como se llama esta cachorra, fue grabada por su dueña mientras terminaba su consulta en la veterinaria y la especialista procede a meterla a su maletín. “Nos vemos en un mes”, se oye decir en tono cordial a la profesional, mientras carga al animal para introducirlo a su bolsa; sin embargo, todo se salió de control.

La cachorra comenzó a ladrar y a hacer de todo para que no cierren la maleta. Esto causó temor en la veterinaria, quien tuvo que recurrir a la ayuda de la dueña de la perrita para controlar la situación.

Luego de varios forcejeos, lograron que el can se quede quieto y dentro del bolso, pero todo ya había quedado registrado en un video viral que ya cuenta con más de 1 millón de ‘me gusta’ en TikTok.

Las risas y divertidos comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar. “Los pitbull son un amor, mientras que los chihuahuas son de temer”, “Si hasta la veterinaria le tiene miedo, no me quiero imaginar un extraño”, son algunos de los mensajes que se leen en esta publicación que ya es viral en varias partes del mundo.