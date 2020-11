Un perrito de raza husky siberiano se ha vuelto el protagonista de uno de los videos virales más populares de TikTok, red social en la que se compartió la curiosa reacción que tuvo este can al ver que su dueño había ‘olvidado’ un enorme pavo asado frente a él.

El dueño del cachorro que aparece en este clip viral que logró superar las cuatro millones de reproducciones en TikTok, quiso saber lo que su perrito era capaz de hacer al ver que estaba solo en casa y tenía a su lado esta suculenta comida que había preparado para su cena.

Como se puede ver en las imágenes, en un primer momento el can estaba totalmente distraído, pero luego sintió el olor que desprendía la carne de este pavo al horno y no dudó en acercarse para echarle un vistazo más de cerca.

En otra parte del video de TikTok, se puede ver que el animal se queda mirando detenidamente el apetitoso alimento y da varias vueltas a su alrededor para intentar comerlo. Sin embargo, para su mala suerte, el dueño alejó la comida y al final tuvo que conformarse con lamer la mesa en la que había sido colocado semejante banquete.

Como era de esperarse, miles de usuarios de TikTok quedaron conmovidos al ver los intentos que hizo este can por no devorar en el acto este platillo y no dudaron en pedirle al joven que le invite de esta comida a su mascota.