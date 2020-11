No hay duda de que los perros se han convertido en los mejores ‘amigos’ de los seres humanos y muchas veces estos se ponen ‘celosos’ al ver que sus dueños acarician o miman a otros animales que no son ellos.

Así lo demostró un curioso can que ha causado furor en TikTok, tras compartirse una grabación en la que se muestra haciendo hasta lo imposible al ver que su amo estaba consintiendo a otro animal.

El divertido episodio quedó registrado en una secuencia que ha hecho reír a miles de usuarios de TikTok.

Como se puede ver en el video, que logró superar los ocho millones de reproducciones en TikTok, el perrito celoso notó que su dueño empezó a dar besos a otro can y no dudó en intentar llamar su atención.

En las imágenes, se puede ver que en can levantó su pata e intentó llamarlo para que este voltee y lo pueda ver. No contento con ello además se echó en el sofá y empezó a moverse de forma frenética para que este lo observe.

Al parecer el can no soportó que el joven le quite toda la atención para dársela a esta mascota e hizo de todo para obtener nuevamente la mirada de su dueño. Si deseas ver la curiosa escena que protagonizó, no dudes en revisar el clip dejado en la parte central. Te aseguramos que será lo más tierno que verás en TikTok y otras redes sociales.