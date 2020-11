Es viral en Facebook. Quienes han traído a sus bebés al mundo durante las nuevas restricciones por la pandemia del coronavirus han tenido que evitar el contacto con muchos de sus familiares. Sin embargo, un padre se las ingenió para que su bebé conozca a sus parientes y a su querida mascota.

Desde la ventana de su habitación, el joven cargaba a su hijo en brazos para que sus abuelos puedan verlo detrás del vidrio. Ellos no habían ido solos, pues el pequeño perro de la familia, de raza pug, los acompañaba.

Brianna Haynes, familiar de este orgulloso padre, tomó fotografías de este tierno momento y las compartió en sus redes sociales. “Ni siquiera puedo creer que estas fotos sean reales y es mi familia”, escribió la usuaria para describir esta emotiva escena.

Sin embargo, no imaginó que estas imágenes se volverían tendencia en Facebook y otras plataformas, alcanzando más de 2 millones de ‘me gusta’. “Ese no es mi hijo, es mi primo bebé. El perro es Oz y sus padres son el papá y la mamá del bebé”, explicó Brianna.

I can’t even believe these pics are real and it’s MY family 🤩😭🤍 pic.twitter.com/M7Xlygysck