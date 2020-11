Los videos de animales son los que más sorprenden y conmueven a los usuarios de diversas redes sociales. Esta vez, un gatito provocó ternura entre los cibernautas de TikTok por su reacción al ver a su dueño junto a otro felino.

En las imágenes se observó al hombre recostado en un sillón mientras acariciaba a la nueva integrante de la familia, una pequeña minina adoptada de un refugio. Las muestras de cariño parecían sentarle bien, ya que también se distraía con un peluche.

No obstante, hubo alguien que aparentemente no le gustó la forma en la que su amo engreía a la nueva mascota. El gato, que llevaba más tiempo al lado del sujeto, llegó para ver la amorosa escena y no pudo evitar mostrar su tristeza.

El clip publicado en TikTok se ha vuelto viral y ha generado una ola de comentarios por parte de los miles de internautas que también le dieron ‘me gusta’.