Los retos visuales se han vuelto populares en Facebook y otras redes sociales a raíz de la cuarentena generada por la pandemia del coronavirus. Varias familias son las que se entretienen con estos peculiares desafíos que ponen a prueba la concentración y vista.

El nuevo challenge compartido en diversas plataformas consiste en encontrar el rostro escondido en una imagen que presenta a un explorador caminando por una empinada montaña.

Te recomendamos concentrarte y poner toda tu atención a lo que perciben tus ojos antes de iniciar, ya que el nivel de este divertido juego es muy alto y solo cuentas con 20 segundos para superarlo.

Te dejaremos una pista en caso no logres superarlo. Foto: Especial

Si has llegado hasta aquí y aún no has podido solucionarlo, pues te daremos una pista: debes voltear la imagen para que se te sea más fácil ubicar la cara oculta. Esperamos que con esta ayuda logres resolverlo.

En nuestra galería de arriba podrás hallar la respuesta a este desafío, que ha puesto en aprietos a miles de usuarios.