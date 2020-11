No hay duda que los perros y los gatos se han convertido en los protagonistas de los videos virales más populares de redes sociales como TikTok, Facebook y YouTube. En esta oportunidad, un can bebé de raza corgi generó ternura en miles de cibernautas tras ser captado tratando de subir las escaleras de su hogar.

Esta tierna escena compartida en TikTok mostró el momento exacto en que este diminuto animal hacía mucho esfuerzo para impulsarse y subir el enorme escalón que lo alejaba del otro lado del jardín.

Como se puede ver en el video que logró alcanzar miles de reproducciones en TikTok, el diminuto cachorro se muestra totalmente decido a llegar hasta la parte superior de este peldaño. Pese a su pequeño tamaño, no muestra reparos y lo intenta en reiteradas ocasiones, hasta que finalmente se da por vencido.

Su dueña no dudó en darle ánimos para que lo vuelva a intentar hasta conseguirlo. La tierna escena no pasó desapercibida y ha generado miles de reacciones en esta plataforma social, por lo que en poco tiempo se hizo tendencia en países como México, España y Estados Unidos. Si quieres ver estas imágenes, no dudes en revisar el clip dejado en la parte central de esta nota.