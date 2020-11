Una mujer en España se ha vuelto viral en TikTok y otras redes sociales, gracias a un hilarante video donde se la ve empleando 10 ingeniosas soluciones para que sus nietos coman más.

“Abuela no quiero más”, afirma una de las jóvenes al empezar el clip, de inmediato, la queja es rechazada por la adulta mayor con una orden para obligarla a que siga alimentándose mientras asegura que es la misma porción de siempre . En el clip, esta solución o ‘arma’, es llamada “distorsión de la realidad”.

“Que me ha echado mucho (…) que no puedo más”, insiste la muchacha. Por su parte, la abuela sigue ignorando las quejas e “invalida el argumento” con las “lecciones de protocolo”, tras indicar que es de mala educación dejar comida en el plato.

A continuación, usa “el chantaje” y advierte con enojarse si no acaba el almuerzo. No obstante, ofrece “soluciones alternativas” al problema: “Mañana cuando estés en tu casa, no comas, pero aquí tienes que comer”.

Ante tantas manifestaciones, la chica logra acabar su comida, pero para la anciana “nunca es suficiente” y continúa ofreciéndole dos pequeños filetes de pollo, un poco de queso y postre.

Esta no es la primera vez que esta mujer, que se hace llamar ‘Abuela de dragones’, nos divierte con sus ocurrencias. En TikTok, cuenta con divertidos videos donde comparte escenas de diversas temáticas.