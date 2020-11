Los gatos con caras o actitudes graciosas se han convertido en un boom en redes sociales como Facebook. Las imágenes de un minino han dejado impactados a miles de usuarios, ya que su aspecto demostraría que está malhumorado todo el día.

Este es el caso de Giggles, el nuevo gato enojón de la plataforma. Cuando una mujer en Akron, Ohio (Estados Unidos), notó a un felino atigrado de aspecto gruñón por su casa, asumió que éste no quería tener nada que ver con ella. No solo tenía el ceño fruncido permanente, sino que parecía haber vivido en las calles durante mucho tiempo.

Sin embargo, al brindarle cariño todos los temores sobre su mal humor desaparecieron. El minino, aunque parece estar irritado, por fuera solo quería ser amado.

“Esa es solo su cara. Realmente no importa si está feliz o contento, nunca está realmente enojado, siempre te está mirando con ese pequeño ceño fruncido y no puedes evitar reír cuando lo miras”, señaló a The Dodo Melanie Anielski, madre adoptiva del animal.

A pesar de su expresión, Giggles parecía agradecido de estar en un hogar nuevamente y se aseguró de demostrarlo a sus padres adoptivos.

“Es muy relajado, le encanta tumbarse a tu lado donde sea que estés sentado, quiere que le rasques la barriga. Es muy cariñoso”, afirmó la mujer.

Melanie compartió una foto del minino en su página de Facebook para ver si alguien lo reconocía y se sorprendió cuando las imágenes del gato se volvieron virales en cuestión de días, además recibió solicitudes de adopción de todo el mundo.

Al parecer, Giggles dejó claro que las apariencias engañan y que, aunque tenga cara de gruñón, es el gato más amoroso del mundo.

Merlín es otro animal que nació con el rostro ligeramente diferente al resto: también tiene el ceño fruncido, cualidad que lo hace parecer fastidiado. Gracias a su cara molesta y sus penetrantes ojos azules, el felino de raza Ragdoll es muy querido en las redes sociales.