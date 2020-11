Vía Twitter. Muchas personas cuando empiezan a conducir se les hace muy complicado estacionar debido al miedo de golpear otro coche o una pared. Esto parece que le sucedió a un individuo que decidió dejar su vehículo como pudo, sin respetar la línea divisoria de su plaza.

La llanta y una pequeña parte del automóvil sobrepasaban la línea ocupando dos plazas, lo cual representaba un problema para el próximo chofer, ya que se encontraban dentro de un estacionamiento con gran afluencia de vehículos.

El mal conductor no imaginó que en su parabrisas le iban a colocar una graciosa nota donde se observa un animal con un mensaje peculiar. “Muchos niños de tres años tienen problemas para no salirse de las líneas. A lo mejor si practicas coloreando esta tortuga te ayuda a aparcar mejor”, se leía en el mensaje.

Las imágenes del hecho fueron compartidas en la cuenta de Twitter Lío de Vecinos, y se ha vuelto viral rápidamente. Varios usuarios se animaron a comentar experiencias similares al ver las fotografías.

“Mi vecina de plaza no me mete el coche porque hay dos barras de acero separando las plazas, pero sí lo intenta”, comentó un internauta. “Yo tengo una vecina que usa su la calle para aparcar, y no contenta con eso, me suele dejar el coche encerrado”, dijo otro.