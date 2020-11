Un video compartido recientemente en TikTok ha generado ternura en miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró el divertido sketch que protagonizó un perro en compañía de su dueña.

La propietaria de esta mascota se grabó junto con su amada mascota superando el challenge de “Me miró y la miré”, el reto viral de TikTok y el resultado se ha causado furor en usuarios de países como México, España y Estados Unidos.

Por si no lo sabes, este reto nació en TikTok y consiste en recrear una escena de baile entre una pareja de desconocidos quienes se ven por primera vez en una reunión social. La dueña de la mascota quiso ser parte de esta tendencia y no dudó en filmarse con su can.

Como se puede ver en el video viral, que logró superar las 776.000 reproducciones en TikTok, la dueña de la mascota se puso frente a una cámara y comenzaron a recrear esta escena. Para sorpresa de miles de usuarios, el astuto can siguió todos los movimientos que hacía ella y logró superar con éxito este baile.

“Qué lindo perrito”, “el mejor tiktok que verás hoy”, “que cosita más hermosa, cuídalo mucho”, fueron algunos de los mensajes que cientos de usuarios dejaron plasmados en este video de TikTok, red social en la que los perros y gatos se han convertido en los protagonistas de los más divertidos virales.