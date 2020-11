El youtuber New Pew enseña en un video compartido en su canal de YouTube a convertir una manzana en piezas para que luzca como un rompecabezas. El sujeto dejó los pasos a seguir para que cualquiera pueda realizarlo en casa.

El joven usó una cuchilla plana para las partes rectas de las piezas y pegó un trozo de lata a un tornillo para facilitar los recortes redondos. Asimismo, para evitar que el alimento cambie a un color marrón, utilizó jugo de limón para detener el proceso.

New Pew explica que no se debe introducir completamente los afilados objetos y se debe hacer con mucho cuidado para no realizar un corte inadecuado. Con cada pieza obtenida, se debe echar el jugo de limón usando un cepillo.

Al finalizar, se debe esperar unos minutos para que el líquido ácido haga efecto y luego secarlo con un paño. El chico advierte que la primera vez puede que las piezas no encajen correctamente, así que sugiere no presionar demasiado y tomarse un tiempo para identificar el problema.