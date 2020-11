Una pequeña mentirosa. Una mujer compartió un video viral en Facebook y otras redes sociales, donde reveló la inesperada reacción de su perrita bautizada como Arya, cuando descubrieron su travesura. Ella se enteró que su adorable mascota destrozó sus sandalias; sin embargo, no imaginó que esta lo ‘negaría’.

Christine Duggan comentó que su ‘engreída’ tiene una personalidad relajada, por lo que sus actividades favoritas son dormir y recibir cariño por parte de sus seres queridos. Usualmente, se comporta bien dentro de su vivienda para evitar meterse en problemas.

Pero esto cambió debido a que Arya aprovechó que estaba sola en casa para cometer algunas travesuras. Aquel día, la señora retornó después de unas horas y se llevó una tremenda sorpresa al encontrar sus zapatos masticados por todos lados.

De inmediato, Duggan supo quién había sido la verdadera responsable y se colocó frente a la perrita que volteaba su cabeza para no tener contacto visual con ella, con la intención de impedir que le llamen la atención.

“Arya estaba acostada en el sofá y pude ver los pedazos en su cama que estaban justo al lado del sofá. Un par de semanas antes, mordió mi zapatilla y actuó de la misma manera. ¡Entonces ella sabe cuándo está en problemas!”, comentó.

“Tan pronto como me vio levantar las sandalias, escondió su rostro avergonzada. Ella no me mira ni reconoce que le estoy hablando cuando está así”, añadió la mujer tras conocer que esta ‘fingió’ no tener idea de lo que ocurrió en su hogar. Pese a su mal comportamiento, la perrita consiguió el perdón de su cuidadora y se convirtió en la protagonista del divertido clip que se divulgó en Facebook, el cual alcanzó más de 5.000 reproducciones.