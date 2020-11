Los perros son seres que demuestran su fidelidad en todo momento. No obstante, son animales muy traviesos que pueden hacer de las suyas cuando menos se lo esperan. Un video compartido a través de YouTube ha dado muestra de ello.

Una cámara de seguridad registró el preciso instante en que dos perros comenzaron a destrozar los cojines de plumas que su dueña había comprado y colocado en los sillones.

Al llegar a casa, Julia, propietaria de los canes, se quedó impresionada por el travieso comportamiento de sus mascotas que no dejaron ni una almohada en buen estado.

Ramona y Floe, como fueron bautizados los animales, descansaban sobre un lecho de plumas, y al notar la cara de su ‘mamá adoptiva’, intentaron huir de la ‘escena del delito’.

Según detalló Julia en YouTube, todo ocurrió mientras trabajaba turnos dobles y al estar a solas durante tanto tiempo aprovecharon para desordenar un poco. la mujer dijo que se quedó en shock al ver que Ramona estaba encima de su mueble, pues a ella parecía no gustarle aun cuando estaba de buen humor.

Ambas perritas fueron adoptadas a través de un rescate hecho en España, por lo que tal vez tienen costumbres distintas a las que tienen en Inglaterra.

“Estar en un nuevo hogar no debe ser fácil, eso aunado al no saber el sufrimiento que pudieron haber tenido en su anterior hogar. Es por eso que no me molesta, al contrario, prefiero tomar un tiempo disponible para enseñarles a no portarse mal y que pueden ser felices”, señaló Julia en su cuenta de YouTube.

Tal vez su ama deba comprar nuevamente unos cojines nuevos, pero se nota que se sienten culpables por haber hecho eso.