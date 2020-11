Los eventos climatológicos afectan tanto a humanos como a animales. Un video viral publicado en TikTok da muestra de ello. Miles de usuarios quedaron conmovidos por la solidaria acción de un joven al rescatar a un perrito que se encontraba en apuros.

Los animales domésticos se encuentran muy estresados ante el abandono de sus familias por las inundaciones que se registran en diversas ciudades del mundo. Por lo mismo, buscan diversas maneras de salvar su vida, aunque en ocasiones, se arriesgan más de lo debido.

Esto le sucedió a un can de raza mestiza de color blanco. El cachorro intentó escapar del desbordamiento que afectó su casa, y para intentar salvarse, quiso trepar la reja de su hogar. Lo que no tomó en cuenta era que los agujeros de esta no eran lo bastante grandes como para dejarlo pasar con facilidad, como se ve en las imágenes de TikTok.

Su cabeza pudo pasar, pero la parte trasera de su cuerpo quedó atrapado en el agujero, por lo que quedó colgando de la reja.

Afortunadamente, un joven se acercó al perro para ayudarlo, debido a que la posición en la que se encontraba este era muy peligrosa, y le podía causar una lesión en algunos de sus ligamentos, o alguna extremidad.

El clip viral en TikTok termina con el travieso perrito libre, agradeciendo la bondad que le mostraron con un buen abrazo canino.