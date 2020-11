Un video de TikTok ha dejado impactados a miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró el furioso y sorpresivo reflejo que tuvo un perro de raza pinscher al ver que su dueño quería quitarle la ropa que llevaba puesta.

Aquel día, el can se encontraba luciendo el diminuto traje que su propietario le había comprado por su cumpleaños y estaba tranquilo sentado en un sofá. Fue entonces que su amo se acercó a él para despojarlo de esta prenda, algo que el can no vio de buena manera.

Como se puede ver en el video, que logró superar los nueve millones de reproducciones en TikTok, apenas el perro se percató de las intenciones de su dueño, mostró sus pequeños colmillos y gruñó fuerte para resaltar la molestia que tenía por este hecho.

Sin embargo, el joven siguió despojándolo de esta prenda ya que debía lavarla y dejarla como nueva. Para sorpresa de miles de usuarios de TikTok, esta no es la primera vez que el pequeño can tiene esta ‘explosiva’ reacción.

Y es que el cachorro, llamado Lolo Alfredo, es un tiktoker que cuenta con una legión de más de 839.000 seguidores en la red social, donde cientos de personas ríen al ver las peculiares reacciones que tiene ante todo tipo de situaciones cotidianas. Si deseas seguirlo, debes buscar su perfil como @loloalfredo.