En Facebook y otras redes sociales, se ha viralizado un divertido video sobre un perro que come una golosina sin permiso y luego ‘encubre’ su travesura. Las imágenes generaron diversas reacciones de los usuarios, quienes dejaron una ola de comentarios sobre la escena.

En la grabación, se observa a un joven sacando una galleta de un cajón para luego colocarla sobre una mesa. Aparentemente, le advierte a su mascota que no se lo coma y se va del lugar.

El golden retriever se queda mirando el alimento y al darse cuenta de que su propietario ya no está, se come la golosina. De inmediato, se acerca al cajón para sacar una nueva galleta y reemplazarla por la que se comió. Asimismo, cierra el compartimento para que no quede evidencia de su travesura.

Finalmente, el hombre regresa al lugar y al ver el bocadillo en su sitio, premia a su mascota dándole de comer.

El video, publicado inicialmente a través de TikTok por el usuario @lilylikecat, se ha hecho viral en Facebook y Twitter, donde ha obtenido, hasta el momento, más de 3 millones de visualizaciones.