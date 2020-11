Miles de usuarios de YouTube han quedado conmovidos luego de presenciar la filmación que hizo una mujer, en la cual puso en evidencia la buena relación que tienen sus mascotas, un diminuto perro y un amoroso felino.

La autora de este video viral de YouTube comentó en redes sociales que debía salir por algunas horas de casa, por lo que dejó solos a sus animales en su hogar. Sin embargo, jamás imaginó que al volver sería testigo de la divertida escena que protagonizaban sus ‘engreídos’.

Como se puede ver en las imágenes de este video, que logró alcanzar miles de reproducciones en YouTube, ambos animales fueron captados por su dueña cuando jugaban tranquilamente a las ‘mordidas’.

En una parte del video compartido en esta red social, se puede ver que el felino muerde con ternura el hocico del can, el cual también le devuelve el gesto con cuidado, para no lastimarse mutualmente. La curiosa escena no pasó desapercibida en YouTube, red social donde se ganó cientos de comentarios y miles de ‘me gusta’.

Estas imágenes se volvieron tan populares que llegaron a otras redes sociales como Facebook y TikTok, donde también fueron vistas por miles de usuarios.