Una joven cosplayer se ha ganado el aplauso de miles de fanáticos de la recordada saga épica El señor de los anillos tras compartir en Facebook una serie de fotografías con el gran cambio físico al que se sometió para ser idéntica a uno de los personajes más populares de J. R. Tolkien.

Sosenka es el nombre de la talentosa estadounidense que se ha vuelto muy popular en redes sociales, ya que, con ayuda del maquillaje, algunas prótesis de látex y un vestuario especial, puede verse igual que cualquier personaje famoso.

En esta oportunidad la joven hizo una consulta entre sus fans y ellos le pidieron que se vea como Gandalf. Las imágenes del disfraz que ella misma elaboró se han vuelto virales en plataformas como Facebook e Instagram.

Como se pudo ver en las fotografías, que han sido compartidas por miles de fanáticos de El señor de los anillos, la joven cosplayer interpretó la versión del mago Gandalf cuando resucitó tras haber derrotado a un Balrog en Morgoth.

Si eres un fanático del universo inspirado en la novela de J. R. Tolkien, recordarás que esta historia cuenta las aventuras de Frodo Bolsón, un hobbit que deberá superar un sinfín de pruebas con la finalidad de destruir el anillo mágico de Sauron. Para ello tendrá el apoyo del mago Gandalf, el guerrero Aragorn, el elfo Legolas, el enano Gimli, entre otros.

Sosenka diseñó un traje muy parecido al que este personaje utilizó en la saga y, además, se puso algunas prótesis en el rostro y abundante maquillaje para verse como él.

Para ver cómo luce este increíble disfraz del mago Gandalf de esta talentosa cosplayer, el cual despertó emoción en todos los fanáticos de The Lord of the Rings, revisa la galería ubicada en la parte superior. Solo desliza la imagen principal hacia la izquierda.