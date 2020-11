Doodle es una perrita obsesionada por la comida y gracias a ello su imagen se ha vuelto viral en Facebook. Su dueña no sabía dónde se encontraba y la buscó por toda la casa hasta que la halló en un lugar lleno de galletas para perros.

Brandy Stenzel, la propietaria del can, estaba lavando su ropa cuando de repente se dio cuenta que no tenía idea dónde se hallaba su mascota. “Normalmente está muy cerca a mí cuando estoy en casa”, comentó a The Dodo.

Durante la siguiente media hora, Stenzel buscó a Doodle por todas partes: recorrió su vivienda de arriba a abajo y miró afuera para ver si había escapado. Pero no había rastro del animal por ninguna parte y la joven entró en pánico.

En ese momento, escuchó unos crujidos que provenían de un contenedor de comida. La mujer se dirigió hasta el lugar y descubrió a la canina dentro, muy apretujada.

La tapa del recipiente se había cerrado detrás de ella y, aunque Doodle fácilmente podría haberla empujado, se estaba divirtiendo demasiado con todas las galletas en el interior.

Miles de usuarios de Facebook quedaron conmovidos al conocer la historia y algunos se animaron a comentar situaciones parecidas.