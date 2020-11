Así como muchos usuarios comparten en redes sociales las ocurrencias de sus mascotas, esta vez un hombre publicó un video en YouTube que muestra el insólito hallazgo que hizo en su vivienda. Las imágenes ya son tendencia en varias plataformas.

Un enorme oso había ingresado hasta la entrada de su vivienda y permanecía parado en la puerta, a punto de ingresar. El autor de este viral de YouTube oyó algunos ruidos extraños y salió a ver de qué se trataba.

Eran las 11 de la noche, por lo que las luces ya estaban apagadas. Cuando las encendió se dio con la sorpresa de ver a un oso parado frente a él. El animal lo observó detenidamente tras la ventana y, al darse cuenta que no debía estar ahí, se fue muy despacio.

“Lo que me atemorizó es que mi puerta no estaba cerrada hasta que yo me acerqué. Pudo haber entrado hasta mi sala, pero no pasó de un susto”, expresó el dueño de la vivienda, según rescata el portal de YouTube ViralHog.

Por suerte, este episodio no pasó de ser solo un susto, y quedó en una impresionante anécdota. Con más de 70.000 visualizaciones, este clip ya se ha convertido en uno de los más vistos de las redes sociales.