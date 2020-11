Es viral en YouTube. El nombre de Parise Kelechi se ha vuelto tendencia en las redes sociales. El menor quiere cumplir su sueño de estudiar robótica y con 14 años es capaz de crear majestuosos trajes utilizando algunas piezas de cartón.

Este adolescente, oriundo de Nigeria, se ha convertido en el orgullo de sus padres, luego de que su historia haya sido contada por varios medios internacionales. Según contó su madre para BBC, a su hijo siempre lo ha caracterizado una gran creatividad desde muy pequeño.

Es un amante de la robótica y la tecnología. Además, su personaje favorito es Iron Man, por lo que se animó a crear una réplica del traje de este superhéroe uniendo decenas de piezas de cartón.

El video de YouTube que muestra las declaraciones de este menor y su madre ha dado la vuelta al mundo, consiguiendo miles de reproducciones, además de servir como inspiración para una gran cantidad de personas.

“Quiero decirle al mundo que no importan cuán rico o pobre seas, aún puedes ser lo que quieras ser y hacer lo que quieras. No importa los recursos disponibles o no, puedes ser quien eres”, son las palabras de Parise que ha inspirado a miles de personas.