La segunda ola de la COVID-19 en España ha perjudicado a millones de personas, entre ellos al dueño de un bar. El hombre debió cerrar su local, sin embargo, la carta de una clienta lo ha ayudado a sobrellevar este difícil momento. El video de esta emotiva historia se ha vuelto viral en YouTube y otras redes sociales.

Patxi, el propietario del bar La Viña de San Francisco, en Bilbao, estaba a punto de cerrar las persianas y apagar las luces de su negocio cuando halló una nota junto a 30 euros en el interior de un sobre.

“No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí podré trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviese abierto...", se lee en la carta escrita por una asidua clienta.

La mujer le había dejado el dinero por los cafés que no se iba a tomar. El gran gesto conmovió al sujeto, quien se sintió orgulloso de su trabajo.

“Me ha dado energía para luchar por la vida. No son los 30 euros, es lo que conlleva. (Saber) que lo haces bien, que lo que está pasando no es culpa tuya”, comentó al portal El Correo.