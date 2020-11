En Facebook y otras redes sociales, se comparten varios retos para entretener a los internautas durante la difícil situación provocada por la pandemia del coronavirus. Ahora, un nuevo challenge promete dejar pensando por largo rato a quien se atreva a resolverlo, ya que posee un alto nivel de dificultad.

El desafío presenta una imagen donde se observa a un zorro sentado sobre un carruaje tirado por tres burros. Tu misión es encontrar el rostro de un hombre oculto en la imagen.

Te sugerimos concentrarte y focalizar tu atención en todo lo que perciben tus ojos antes de iniciar el juego. Intenta recorrer la imagen de forma veloz, ya que solo tienes 20 segundos para lograrlo.

Solo tienes 20 segundos para superar este desafío. Foto: Juegos Mentales MR

Si has llegado hasta aquí y aún no has encontrado el rostro del hombre, te daremos una pista para que puedas hacerlo: no busques en la parte superior. Esperamos que con esa pista logres encontrarlo.

En todo caso, puedes revisar nuestra galería de arriba, donde te hemos dejado el juego de Facebook resuelto.