Tener una linda sonrisa fue motivo para que una mujer decidiera adoptar a una dulce perrita, la cual ha conmovido a miles de usuarios de YouTube. Según un video publicado por El Dodo, Lady Shortcake es una pitbull que ha roto todos los estereotipos de su raza con su hermoso gesto.

La mascota estuvo encerrada varios meses en un refugio, sin embargo, ni la tristeza, ni pasar por malos ratos hizo que se le borre su hermosa expresión. Su fotografía fue publicada en redes sociales para buscarle una familia adoptiva. En cuanto su actual dueña la vio, se enamoró de la cachorra, por lo cual fue inmediatamente para conocerla.

Desde aquel momento, Lady Shortcake se convirtió en un miembro más de su familia, los cuales la llevan a todos los lugares. Lo que más disfruta es recoger las pelotas del agua, como muestra el video viral en YouTube. A pesar de haber pasado varios meses en el refugio, la can ha logrado encajar muy bien.

El video publicado en YouTube tiene solo unos minutos de duración, pero ha logrado conmover los corazones de 316.000 seguidores, quienes aplaudieron el noble accionar de los dueños para adoptar a una mascota que necesitaba un hogar.

“Que hermosa sonrisa de la perrita, me muero de amor”, “Linda perrita, me encanta verla tan feliz”, “Hermosa perrita. Es la primera vez que veo un perro de raza pitbull que no me intimida con su mirada”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de redes sociales.