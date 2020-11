Los niños y los animales son seres que irradian los sentimientos más puros en todo el universo. Es por ello, que una pequeña conmovió a miles de usuarios de Facebook por la tierna carta que escribió a Dios luego de la muerte de su querida mascota.

Meredith, la menor de 4 años quedó devastada tras el fallecimiento de su adorada Abbey en el 2013. Al conocer que su engreída de cuatro patas se iría al cielo, no dudó en escribirle una carta al ‘Todopoderoso’ para asegurarse de que cuide a su perrita.

La can de 14 años pasó parte de su vida al lado de la pequeña; sin embargo, como es de conocimiento, los animales tienen una un periodo de existencia menor al de los humanos.

Por lo mismo, Abbey tras una larga estancia en este mundo tuvo que partir por su avanzada edad. Fue así como la pequeña escribió lo siguiente según la carta publicada en Facebook.

“¿Podrías cuidar de mi perro? Ella murió ayer y está contigo en el cielo. La extraño mucho. Estoy feliz de que me dejes tenerla como mi perro a pesar de que se enfermó. Espero que juegues con ella. Le gusta nadar y jugar con pelotas. Te envío una foto de ella para que cuando la veas sepas que es mi perra. La echo de menos”.

La carta fue enviada por correo directamente a Dios y tenía la dirección de retorno, por sí respondía. Una vez llegó a la oficina de correos, el personal la leyó y fue inevitable conmoverse con tan hermosos sentimientos.

Luego de que la menor envió su carta, desconocidos les respondieron y le enviaron un libro titulado “Cuando muere una mascota”.

“Abbey llegó sana y salva al cielo. Tener la foto fue de gran ayuda y la reconocí de inmediato. Abbey ya no está enferma. Su espíritu está aquí, conmigo, al igual que permanece en tu corazón. A Abbey le encantaba ser tu perro. Como no necesitamos nuestros cuerpos en el cielo, no tengo bolsillos para guardar tu foto, así que te la envío en este librito para que la guardes y tengas algo para recordar a Abbey”.

La respuesta sin duda marcó a Meredith y ahora con 11 años entendió que su amiga pasó a una mejor situación, que Abbey estaba en el cielo y era cuidada por alguien que también iba a amarla. La conmovedora historia fue publicada en Facebook.